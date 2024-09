Les images archives du martyr Seyyed Hassan Nasrallah

A l'approche du premier anniversaire de la campagne génocidaire américano-israélienne contre le peuple palestinien (le 7 octobre), l'armée infanticide du régime sioniste a attaqué le quartier général du Hezbollah, dans la soirée du vendredi 27 octobre 2024, en attaquant la banlieue sud du Liban. Dans cette attaque, qui a utilisé des bombes de 2 000 livres, Seyyed Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah au Liban, a été tué en martyr après toute une vie de lutte contre le régime factice israélien. Seyyed Hassan Nasrallah est né en 1960 dans le quartier d'Achrafieh à Beyrouth. Lorsqu'il était adolescent, il s'est rendu à Najaf en compagnie du martyr Seyyed Abbas Moussavi pour étudier les sciences religieuses à l'École chiite des Sciences islamiques. En 1978, le régime baathiste expulsa ces deux futurs hommes de Résistance d'Irak. Seyyed Hassan Nasrallah vint à Qom en Iran pour poursuivre ses études et revint à Beyrouth après avoir obtenu son diplôme d'Ijtihad. En 1982, après la pression du Front de salut national sur le mouvement Amal pour établir la paix avec le régime sioniste, Nasrallah, aux côtés du martyr Seyyed Abbas Moussavi, du martyr Ragheb Harb, Cheikh Obaid, Cheikh Sobhi Tofeyli, Cheikh Hassan Kourani et Mohammad Raad, a quitté le mouvement Amal en 1982 et a formé le groupe de Résistance islamique du Liban, qui deviendra plus tard le mouvement de la Résistance libanais. Il trouve le martyre le vendredi 27 septembre 2024.