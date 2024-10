Téhéran - IRNA - Le Guide suprême de la Révolution islamique, l'Ayatollah Khamenei, a souligné que le martyre de Sayyed Hassan Nasrallah conduirait au renforcement de la motivation et à la consolidation du front de Résistance dans le monde entier, et a déclaré : « Les coups du Front de la Résistance contre le corps décrépit et en décomposition du régime sioniste seront encore plus écrasants. »