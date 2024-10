Iran: Festival du pain à Kerman au sud-est

Téhéran (IRNA)-La deuxième Festival national du pain, avec la participation de 27 provinces du pays et 15 villes de la province de Kerman, accueillera les passionnés du pain et de la culture traditionnelle iranienne, du 15 au 18 octobre 2024, avec 250 stands dans le parc « Mère » de la ville de Kerman au sud-est de l’Iran. Parmi les programmes prévus en marge de ce festival figurent : Pain complet, vie saine, Pain entier du point de vue des experts en médecine traditionnelle, le stand théorique sur la cuisson du pain et la conférence sur la Journée mondiale de l'alimentation. Photo : Rahim Bani Assad Azad