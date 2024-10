Iran : le 29ème Festival culturel et sportif des Nomades de l'Azerbaïdjan au nord-ouest

Le 29e festival culturel et sportif des nomades azerbaïdjanais a eu lieu ce vendredi après-midi (18 octobre 2024) avec le déplacement symbolique des nomades azerbaïdjanais et une course dans le district de Harna à dans la ville de Hurand. Les courses de chevaux n'ont pas eu lieu à cause de la pluie et du sol glissant pendant cette période, et seuls quelques cavaliers ont effectué des mouvements de spectacle. Hurand est une ville située dans la province d'Azerbaïdjan oriental, dans le nord-ouest de l'Iran. Photo : Ali Hamed Haq Doust