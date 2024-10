Téhéran - IRNA - La 41e édition du Festival international du court métrage de Téhéran a débuté samedi soir (19 octobre 2024) à Téhéran. Le Festival international du court métrage de Téhéran a été organisé pendant 40 années consécutives en Iran, par la Société iranienne du cinéma de la jeunesse – l’une des écoles de cinéma et de production de courts métrages les plus renommées en Iran et dans le monde. (Photo : Asghar Khamseh)