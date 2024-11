La Crise actuelle en Palestine un échec pour Israël et pour la civilisation occidentale

Lors de cette rencontre l'Imam Khamenei a déclaré : "Ce qui s’est passé jusqu’à aujourd’hui [en Palestine], est un échec [pour Israël]; Non seulement pour le régime sioniste, [mais] pour la civilisation occidentale, pour la culture occidentale, pour les principes occidentaux ; Ce fut un gros échec. Le régime sioniste a échoué, parce qu'il pensait pouvoir facilement détruire les groupes de la résistance, aujourd'hui il voit qu'il a martyrisé 50 000 civils sans défense. Plusieurs dirigeants éminents de la résistance ont été martyrisés. mais le front de la résistance se bat aujourd’hui avec la même force et la même détermination. N'est-ce pas un échec ? C’est le plus gros échec."