Iran-Université Sharif : une cérémonie collective de mariage offerte à 100 couples étudiants

Téhéran (IRNA)-Une cérémonie de mariage collectif à l’iranienne des étudiants de l'Université Sharif a eu lieu dimanche soir (10 novembre 2024) avec la présence de 100 couples d'étudiants à l'Université Sharif à Téhéran. Les jeunes mariés ont fait la promesse joyeuse de « rester unis toute leur vie et de vieillir ensemble ». L’initiative vise à simplifier le processus de mariage et s'opposer aux cérémonies et coutumes coûteux. (Photo : Ali Sharifzadeh)