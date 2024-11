En image des milliers de Libanais déplacés sur la route du retour après l'annonce du cessez-le-feu

Des milliers de Libanais déplacés rentrent chez eux dans un climat de célébrations, laissant éclater leurs joies dans les rues, à la suite d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah qui est entré en vigueur aux premières heures de ce mercredi. Ils se sont dirigés vers le sud du Liban, défiant les avertissements de l'armée israélienne d'éviter les zones précédemment évacuées. Les mouvements de Résistance en Asie occidentale ont salué l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban, tout en appelant également à une trêve à Gaza. Le mouvement de Résistance palestinien, Hamas, a salué le cessez-le-feu au Liban, affirmant que le groupe était prêt à conclure une trêve à Gaza. Le mouvement de Résistance palestinien, Jihad islamique, a également félicité le Liban pour sa fermeté face au régime israélien. Le groupe antiterroriste irakien, Kata’ib Hezbollah, a aussi salué l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban, affirmant que la trêve aurait été impossible sans la résilience des combattants du Hezbollah. Le mouvement Ansarullah du Yémen a également salué le cessez-le-feu au Liban, qualifiant l’accord de « victoire pour le front de la Résistance. »