Commémoration du martyre de Fatima-Zahra (P) : deuxième nuit en présence du Leader

Téhéran (IRNA)-La deuxième nuit de la cérémonie de deuil commémorative à l’occasion du triste anniversaire de la mort en martyr de la très vénérée Fatima-Zahra (Paix sur elle), fille du Grand Prophète de l’Islam, le très vénéré Mohammad (Que le salut de Dieu soit sur lui et sur sa descendance) s'est tenue en présence du Guide suprême de la Révolution islamique d’Iran, l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei, et d’un groupe de fidèles et passionnés de la Famille prophétique, ce mardi 3 décembre, à Hosseiniyeh de l'Imam Khomeini de Téhéran. (Photos : site d’information du Leader)