Iran : en image l’église Sainte Minas de Téhéran

Téhéarn (IRNA)-La cérémonie de la Journée "Sainte Minas" a eu lieu mardi (3 décembre 2024) en présence d'un groupe de compatriotes arméniens dans l'église "Sainte Minas" de Téhéran. Le terrain de cette église a été offert aux Arméniens de l'Iran par « Mostafi ol-Mamalek » et le coût de sa construction a également été financé par des Arméniens bienveillants. En 1875, un autel a été construit dans cette église, et depuis lors, des messes et des prières y ont lieu. L'église Saint Minas de Téhéran est une église apostolique arménienne. (Photo : Xénia Abdian)