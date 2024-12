Triste anniversaire du martyre de la vénérée Fatima Zahra (P) en présence du Leader : dernière nuit

Téhéran (IRNA)-La dernière nuit de la cérémonie de deuil commémorative à l’occasion du triste anniversaire de la mort en martyr de la très vénérée Fatima-Zahra (Paix sur elle), fille du Grand Prophète de l’Islam, le très vénéré Mohammad (Que le salut de Dieu soit sur lui et sur sa descendance) s'est tenue ce vendredi 6 décembre, en présence du Guide suprême de la Révolution islamique d’Iran, l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei, et d’un groupe de fidèles et passionnés de la Famille prophétique, à Hosseiniyeh de l'Imam Khomeini de Téhéran. (Photos : site d’information du Leader)