Iran : L'automne dans les forêts du Golestan au nord-est

Avec une superficie de plus de 2 millions d'hectares, les forêts mixtes hyrcaniennes de la Caspienne occupent 25 % de leur superficie dans la province du Golestan, au nord-est et étant l'une des forêts les plus anciennes et les plus vierges du monde, elles ont une histoire remontant à la troisième période géologique (Jurassique). Ces forêts, qui ont survécu à la période glaciaire, sont connues comme la mère des jeunes forêts d'Europe et d'Amérique du Nord. L'automne dans les forêts hyrcaniennes expose la magie de la nature dans chaque feuille. Le paysage intact et pittoresque de ces forêts en automne montre l'importance historique et la diversité végétale de ce trésor naturel iranien. (Photo : Mohammad Ataï).