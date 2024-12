Iran : Airshow 2024 à Kish au sud

Le premier jour du Kish Airshow 2024 accueille depuis mercredi (11 décembre 2024) ses fans avec la présence d'habitants de Kish et de touristes où on peut découvrir divers types d'avions d’objets volants, dont des chasseurs F4 et F14, des drones migrants et des parachutistes. Le rendez-vous se déroule à côté de la Salle d'exposition internationale de l’île de Kish. L'Airshow 2024 Kish accueillera toutes les personnes intéressées jusqu'à vendredi 13 décembre de 14h00 à 16h30 (heure locale). Photo : Mahmoud Khakb’az