Le magnifique cerf jaune d’Iran est en grand danger d'extinction.

Le cerf jaune d’Iran, fait partie des espèces en danger d'extinction. Il a perdu la majorité de sa population ces dernières années. Son habitat naturel est de plus en plus fragmenté et les chasseurs continuent de les tuer. Ces dernières années, l’Organisation iranienne de l'environnement a mis en œuvre plusieurs plans visant à protéger et augmenter la population du cerf jaune d’Iran sur les sites de reproduction. Le parc national du lac Oroumieh, dans le nord-ouest iranien fait partie de l’un des sites où se font l’élevage et la reproduction du cerf jaune. Ce centre dont les activités sont couronnées de succès a été lancé en 2022 sur un terrain de six hectares. Les efforts continus et coordonnés visant à préserver le cerf jaune d'Iran ont ranimé l’espoir visant à sauver cette espèce unique en danger critique d'extinction.