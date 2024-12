D8 : en image le premier jour de la visite du président de la RII, Massoud Pezeshkian, en Egypte

Pour le premier jour de sa visite en Égypte, ce jeudi (19 décembre 2024), le président de la République islamique d’Iran, Massoud Pezeshkian, a rencontré, Isiaka Abdul Ghadir Imam, secrétaire général de l'Organisation de coopération économique des pays en développement (D-8), et d’autres autorités et homologues, en marge du sommet, au Caire. (Photo : Ahmad Moini Jam)

« L'Égypte est un grand pays avec une grande histoire, et le D8 atteindra de nombreux objectifs sous la direction du président égyptien », a déclaré, le président de la République islamique d'Iran (RII), dans son discours tenu ce jeudi 19 décembre lors du sommet.

« Je souhaite davantage de coopération entre les pays de l'organisation pour réaliser les intérêts de nos peuples », a-t-il fait valoir.

Concernant les évolutions dans la région, Massoud Pezeshkian a indiqué : « Depuis plus de 14 mois, la région de l'Asie occidentale, en particulier Gaza, le sud du Liban et le pays musulman de Syrie, ne cesse d’être attaquée et cela massivement, par le régime d’Occupation israélien. »

« Les meurtres impitoyables de civils et le bain de sang de femmes et d'enfants, la terreur et l'insécurité ont révélé de nouvelles dimensions des objectifs illégitimes du régime israélien à savoir : Propager et étendre l'insécurité », a-t-il prévenu.

« Il est désormais de notre devoir religieux, juridique et humain d'éviter de nouveaux dommages à nos siens dans les zones de crise et cela par une plus grande convergence et par l'adoption de mesures pratiques plus immédiates », a-t-il conclu.