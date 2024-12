Les Téhéranais s’apprêtent à célébrer Shab-e Yalda

Shab-e Yalda, également connue sous le nom de "Shab-e Chelleh", est une ancienne fête iranienne qui célèbre la nuit la plus longue de l'année, se déroulant le 20 ou 21 décembre dans le calendrier chrétien. Yalda, qui signifie "naissance", fait référence à la naissance du soleil, considérée comme un tournant dans la bataille entre la lumière et l'obscurité.

Shab-e Yalda est traditionnellement célébrée en famille et entre amis, qui se réunissent pour veiller tard et profiter d'un festin de délicieux plats et fruits, en particulier des grenades et des pastèques. Les grenades, en particulier, sont associées à Yalda, leur couleur rouge vif étant censée symboliser le soleil et le renouveau de la vie.

Le moment phare de Shab-e-Yalda est la lecture du Divân-e-Hafez, le Divân du célèbre poète Hâfez. Chacun fait un vœu – sans le révéler – puis ouvre le livre au hasard, lit le poème à voix haute, puis tous les invités l’aident à l’interpréter. Ce poème va répondre au souhait et guider l’année à venir.

Les Téhéranais achètent ce qu’ils ont besoin à la veille de la nuit la plus longue de l'année.