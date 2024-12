Téhéran (IRNA)- Le coton, connu sous le nom d'or blanc, est l'un des produits importants et stratégiques de la province du Khorassan du Nord et, en raison de la haute qualité de ses fibres et de sa couleur, sa culture a prospéré dans cette région au Nord-Est d’Iran.

L’Iran produit annuellement plus de 300 000 tonnes du coton. 70% de la production iranienne du coton se réalise dans les provinces de Golestan, Khorasan du nord et Fars.