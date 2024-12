Exposition Iran Télécom

La 25e édition de l'exposition internationale des industries de la télécommunication et de l'information, "Iran Telecom", a été inaugurée le lundi 23 décembre 2024 au Centre d'exposition international de Téhéran, en présence de Mohammad-Reza Aref, vice-président de la République islamique d’Iran. Cet événement majeur dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications offre une opportunité de présenter les dernières innovations et réalisations dans le secteur. Photo : Mohammad-Reza Alimadadi