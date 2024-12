Les Arméniens prêts pour les célébrations festives à l'église Vank à Ispahan en Iran

Au milieu du paysage urbain animé d'Ispahan, dans le centre de l'Iran, le quartier de Jolfa est sur le point de devenir un phare de célébrations culturelles alors que les compatriotes arméniens iraniens se préparent pour le Nouvel An et la naissance du Christ (béni soit-il). La resplendissante église de Vank, emblème de l'importance historique et religieuse pour les Arméniens d'Ispahan, est ornée d'ornements époustouflants, attirant aussi bien les habitants que les visiteurs. Dans une chaleureuse démonstration d’inclusion, la communauté arménienne attend avec impatience de partager ses traditions et ses festivités, en invitant ses concitoyens à se joindre à ses joyeuses célébrations. L'église Vank, méticuleusement décorée, témoigne de l'unité trouvée dans la diversité, symbolisant la coexistence harmonieuse de différentes cultures au sein de la tapisserie vibrante d'Ispahan. Alors que la nouvelle année se lève et que l’esprit de Noël remplit l’air, les rues de Jolfa résonnent d’anticipation, promettant une célébration qui transcende les frontières et embrasse le riche patrimoine tissé dans le tissu de cette ville diversifiée. Photos : Rassoul Shojaï