Le Malayer Mini World Complex, le plus grand parc miniature de l'Iran

Le premier petit parc ou mini-monde de l'Asie de l'Ouest se trouve à Malayer, à l'ouest iranien. Le Malayer Mini World Complex, qui est considéré comme un parc miniature, est le quatrième type de ces parcs au monde. Le Malayer Mini World Complex présente 138 monuments historiques, nationaux et mondiaux tels que le tombeau de Hafez, la tour Eiffel, Persépolis, la tour penchée de Pise, la Grande Muraille de Chine et d'autres du même genre. Ces monuments sont construits à l'échelle d'un dixième et permettent de voyager dans différentes parties du monde en très peu de temps. Le Malayer Mini World Park est également connu sous le nom de Parc des Nations. La construction de ce complexe a commencé en 2010. Malayer est l'une des villes montagneuses, située dans la province de Hamedan à l'ouest iranien. Le complexe « Mini World Park » accueille chaque année un grand nombre de touristes iraniens et étrangers. Photos Mohammad Ataï