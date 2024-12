Téhéran (IRNA)- Les manœuvres de trois jours dans le désert de Lot (zone générale de Degh Rostam) et dans les zones de Dehok, Shahdad, Khossef, Dehislam et Raur se sont achevées mercredi sous le slogan « Ya Zahra (AS) » en présence du commandant en chef des forces de sécurité intérieure de la République islamique d'Iran, le général de brigade Ahmad Reza Radan.