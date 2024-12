9 Day : cérémonie de commémoration place Imam Hossein (P) de Téhéran

En image, la cérémonie de commémoration du 9 Day, ce dimanche soir, 29 décembre 2024, ayant pour objectif d'accroître la compréhension et de protéger les valeurs de la Révolution, s'est tenue sur la place Imam Hossein, à Téhéran. Les Iraniens sont descendus dans les rues à travers le pays pour commémorer l’anniversaire des rassemblements nationaux qui ont mis fin aux émeutes post-électorales de 2009. Des rassemblements ont également eu lieu dans plusieurs villes iraniennes. Le clou de l’événement est une manifestation prévue dans la capitale, Téhéran, dans la soirée. Les Iraniens ont défilé dans les rues en décembre 2009 pour montrer leur soutien à l’Ordre islamique et pour dénoncer les émeutes qui ont duré des mois après l’élection présidentielle. Ces rassemblements ont mis fin à ce qui est devenu connu sous le nom de "sédition de 2009". Après l'élection présidentielle iranienne de 2009, et suite aux allégations de fraude de la part de certains candidats, certains les ont soutenus et ont déclenché une vague de manifestations et d'émeutes dans différentes régions du pays. A cette époque, certains opposants internes et externes au régime iranien ont profité de cette opportunité et ont plongé le pays dans le chaos pendant plusieurs mois. Entre-temps, le Corps des gardiens de la Révolution islamique a publié une déclaration à cette occasion. Le CGRI a déclaré que les incidents de 2009 étaient un complot de l’Occident contre l’Iran. Le CGRI a une fois de plus réitéré sa volonté de contrer les complots ennemis visant à semer le trouble et l’insécurité dans le pays. (Photo : Amin Jalali)