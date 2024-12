Clarification de la situation actuelle en Syrie

Points soulevés dans le récent discours de l'imam Khamenei sur les développements dans la région.

L’imam Khamenei a souligné que la création d’opportunités à partir des profondeurs des menaces dépend de la vigilance, du sens des responsabilités et de l’accomplissement de ses devoirs. Il a affirmé que l’avenir de la région sera meilleur demain qu’aujourd’hui.

« Leurs plans en Syrie ont conduit à des troubles et au chaos, et maintenant les États-Unis, le régime sioniste et leurs alliés, se sentant victorieux, ont recours à des déclarations extravagantes et à des discours absurdes. »

« Nous prévoyons qu’un groupe fort et honorable émergera également en Syrie, car les jeunes d’aujourd’hui en Syrie n’ont plus rien à perdre. Leurs écoles, leurs universités, leurs maisons et leurs rues sont en proie à l’insécurité. Par conséquent, ils doivent se dresser fermement contre ceux qui orchestrent et provoquent cette insécurité et ils doivent s’efforcer de les surmonter »

« Des hommes fidèles et honorables au Yémen, en Irak, au Liban, en Palestine et, si Dieu le veut, bientôt en Syrie, luttent eux-mêmes contre l’oppression et les crimes du régime sioniste imposé. La République islamique se bat également et, si Dieu le veut, nous éliminerons ce régime sioniste de la région »