Le lieutenant-général martyr Qassem Soleimani

Téhéran (IRNA)- Le lieutenant-général martyr Hajj Qassem Soleimani, fier commandant de la Force Qods du Corps des Gardiens de la révolution islamique, était un symbole irremplaçable de courage, de sacrifice et de résistance contre l'oppression et le terrorisme mondial. Doté d’une vision stratégique et d’un esprit plein de foi et d’amour pour le pays, il a joué un rôle essentiel dans la défaite des groupes terroristes comme le Daech dans la région. En première ligne des batailles, Hajj Qassem a conquis le cœur des nations et est devenu un héros au-delà des frontières de l'Iran. Le général Soleimani et ses compagnons irakiens, dont Abou Mahdi al-Mohandes, le commandant en second des Unités de mobilisation populaire (Hachd al-Chaabi) irakiennes, sont morts en martyre dans une frappe de drone autorisée par le président américain de l'époque, Donald Trump, le 3 janvier 2020.