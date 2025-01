Iran : centrale à cycle combiné d'Abadan au sud

La centrale à cycle combiné d'Abadan, l'une des centrales à cycle combiné de l'Iran avec une capacité de 815 mégawatts, est située à 6 kilomètres de la route Abadan-Mahshahr. Cette centrale comprend 4 unités à gaz d'une capacité de 123,4 mégawatts chacune et 2 unités à vapeur d'une capacité de 160 mégawatts, et elle est implantée sur une surface de 100 hectares. Son principal combustible est le gaz naturel, tandis que son combustible de remplacement est le gasoil (diesel). Cette centrale a été construite dans le but d'optimiser l'utilisation des ressources énergétiques et d'augmenter le rendement de la production d'électricité. Les unités à gaz sont utilisées pour fournir de l'électricité de manière rapide et fiable, tandis que les unités à vapeur produisent de l'électricité en utilisant la chaleur résiduelle des unités à gaz, ce qui améliore l'efficacité énergétique. En plus de fournir de l'électricité pour les zones industrielles et urbaines avoisinantes, cette centrale joue un rôle important dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles et dans la diminution des émissions de gaz à effet de serre. (Photo : Mohsen Vanai)