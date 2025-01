Iran: Cérémonie de retraite spirituelle à Tabriz au nord-ouest

La cérémonie spirituelle de l'I'tikaf (retraite religieuse) du mois de Rajab (calendrier musulman) se déroule actuellement à la mosquée du Vendredi du bazar de Tabriz, pour le deuxième jour de l'événement, ce mercredi 15 janvier 2025. Les fidèles jeûneurs passent également les trois jours (13, 14 et 15 de la lune de Rajab) dans la mosquée, en accomplissant les rites de l'I'tikaf et en s'adonnant à l'adoration dans d'autres villes dont la capitale Téhéran. Il correspond à cette tradition du Grand Prophète de l’Islam, le très vénéré Mohammed (Que le Salut de Dieu soit sur lui et sur sa descendance), de se retirer totalement dans sa mosquée pour être avec Dieu et vivre intensément les instants précieux. L'i'tikâf est à la fois un espace sacré et un temps béni de retraite totale. Photo: Ali Hamed Haqdoust.