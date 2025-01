Accord de cessez-le-feu à Gaza : manifestation du « Vendredi de victoire » à Hamedan à l’ouest de l’Iran

Les fidèles de la ville de Hamedan, à l’ouest de l’Iran, ont participé, après la prière collective de ce vendredi 17 janvier 2025, à la grande marche intitulée « Vendredi de la Victoire ». Cette manifestation, organisée simultanément dans tout le pays, visait à célébrer la victoire du mouvement de la Résistance palestinien, dans la bande de Gaza, Hamas, et de l'axe de la Résistance face au régime d’Occupation sioniste. Lors de cette marche, les habitants de Hamedan ont exprimé leur soutien à la cause palestinienne et leur solidarité avec le peuple opprimé et martyr de Gaza. Ils ont également célébré les succès récents de la Résistance contre les agressions israéliennes, réaffirmant leur engagement en faveur de la lutte pour la liberté et la justice. Après 15 mois de la campagne génocidaire israélienne contre les Palestiniens de la bande de Gaza, la fin de la guerre n’a jamais semblé aussi proche. Un accord du cessez-le-feu, négocié par le Qatar et l’Égypte, a été annoncé par le Premier ministre qatari Mohammed ben Abdulrahman ben Jassim Al Thani mercredi soir 15 janvier. Il comprend trois phases et entrera en vigueur le dimanche 19 janvier pour une durée de 42 jours. De nouvelles échanges de prisonniers et de captifs sont attendus. Photo: Adel Bakhoda