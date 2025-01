Deux juges de la Cour suprême sont tombés en martyre à Téhéran samedi et un autre a été blessé. Les chefs de la branche 39 et 53 de la Cour suprême, les juges Ali Razini et Mohammad Moghisseh, ont été assassinés lors d'un attentat terroriste prémédité devant la Cour suprême et l’assaillant s’est suicidé. Photos: Hassan Shirvani