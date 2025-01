Les chevaux turkmènes de race pure dans la province du Khorasan du Nord

Téhéran (IRNA)- Les chevaux turkmènes sont considérés comme les plus beaux chevaux indigènes d'Iran. Ils sont élevés principalement dans la région désertique turkmène de la province du Khorasan du Nord, dans le nord-est du pays. Leur courage, leur endurance et leur beauté leur ont valu une renommée internationale. Les villes de Raz, Jargalan, Maneh et Samalgan, dans le Khorasan du Nord, sont les principaux centres d'élevage de chevaux turkmènes.