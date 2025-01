20e salon international de l'industrie de l'eau à Téhéran

Téhéran (IRNA)- Le 20e salon international de l'industrie de l'eau et des installations de traitement des eaux usées, a ouvert ses portes le mercredi 22 janvier à Téhéran, capitale iranienne. Le salon qui réunit plusieurs entreprises nationales et participants internationaux, vise à promouvoir les technologies intelligentes, à présenter les réalisations en matière d'innovation dans le domaine de l'eau et à encourager la collaboration nationale et internationale en faveur de la durabilité de l'environnement.