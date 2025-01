Iran : Festival des plats traditionnels et locaux du Khorasan du Nord

Le Festival des plats traditionnels et locaux « Qabeli et Qurtu » s’est tenu le vendredi 31 janvier 2025 à la Maison de la culture des Citoyens (Shahrvand) de la ville de Bojnourd au nord-est de l’Iran, à l’occasion du début des célébrations de la décennie de Fajr, marquant l’anniversaire des jours menant à la victoire de la Révolution islamique d’Iran. Cet événement avait pour objectif de mettre en valeur et de préserver les spécialités culinaires traditionnelles de la province du Khorasan du Nord, de rassembler les familles et les amateurs de gastronomie locale, tout en offrant un cadre convivial et festif aux habitants. (Photo : Vahid Khademi)