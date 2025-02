Pezeshkian visite le mausolée de l'imam Khomeini

IRNA- Le président Massoud Pezeshkian se rend au mausolée de l'imam Khomeini au sud de Téhéran pour célébrer la mémoire du fondateur de la République islamique.

« L'imam a insisté sur la nécessité d'éviter le racisme et de tendre la main aux musulmans des pays musulmans. Il a mis l'accent sur la fraternité et l'égalité des musulmans. », a déclaré le président Pezeshkian lors d’un discours prononcé au mausolée de l’Imam Khomeini.

Pezeshkian ajoute que « l'Imam Khomeini a souligné dans son testament que les Etats dictatoriaux sont condamnés. »

En ce qui concerne la nécessité de l’Unité de la communauté islamique, le Président iranien a déclaré : « Si nous, les Musulmans du monde, nous nous considérons comme des frères et une seule main, aucune puissance ne peut nous résister. Par exemple, un petit régime défie maintenant tous les musulmans de la région. Si nous sommes unis et restons unis contre un tel régime, ses bombes et ses missiles ne pourront rien accomplir. »