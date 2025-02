Le 40e festival international de musique Fajr inauguré à Téhéran

Téhéran (IRNA)- La 40e édition du festival international de musique Fajr a été inaugurée mardi 11 février à Téhéran. Ce festival se tiendra à Téhéran et dans 21 provinces avec la participation de 106 groupes de musique et 1 771 artistes. Téhéran accueillera 6 groupes et artistes de Turquie, d'Inde, de Hollande, de Tunisie, d'Espagne et d'Arménie, et certains d'entre eux présenteront des performances conjointes avec des artistes iraniens.