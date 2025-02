Iran : le tressage de nattes à Zarghan, qui se situe dans la province de Fars

Le tressage de nattes, ou bouria-bâfi, est l’un des plus anciens métiers artisanaux, voire le plus ancien. Des vestiges retrouvés en Mésopotamie attestent que cette technique a été à l’origine du tissage, de la poterie et de la céramique. Pour confectionner une natte, les artisans commencent par couper les roseaux dans les marais ou récolter les palmes de dattier, puis les laissent sécher. Ensuite, ils battent les tiges, les humidifient et entament le tissage. En entrelaçant habilement ces éléments, ils créent un produit artisanal unique appelé bouria. Le comté de Zarghan, situé dans la province du Fars, à 25 kilomètres de Shiraz, est depuis l’Antiquité un centre majeur de production artisanale. L’un des arts les plus importants et les plus anciens de cette région est le tissage de nattes en roseau (bouria-bâfi). Les nattes de Zarghan sont principalement fabriquées à partir de roseaux, dont la matière première est extraite grâce à la proximité de la rivière Kor, située dans le comté voisin de Marvdasht. Ces nattes sont utilisées comme tapis de sol, mais aussi dans la construction des habitations nomades, des tonnelles et comme revêtement de toiture. Photos : Reza Ghaderi