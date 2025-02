En image la célébration de la fête de Mi-Sha'ban à Karaj

Une cérémonie intitulée « Grand rassemblement des partisans de l'Imam Mahdi » à l'occasion de l'anniversaire de la bienheureuse naissance de l'Imam Mahdi (que Dieu hâte sa venue ) a eu lieu ce jeudi après-midi (25 Bahman 1403), 13 février 2025, au stade Enqelab (Révolution) de Karaj, près de Téhéran, avec la participation des fervents amoureux de l'Imam Mahdi Le Promis, Imam Caché (que la paix soit sur lui). Cette fête marque un culte d'Attente, un phénomène profondément enraciné dans la civilisation musulmane. Elle remonte chez les musulmans chiites à l'an 260 de l'Hégire, date de la première Disparition de l'Imam al-Mahdi (P) 12e Imam. Depuis, l'Attente a su rendre le musulman de plus en plus conscient de ses responsabilités sur tous les plans dont politiques. Il s’agit d’une attente active, autrement dit la préparation du terrain pour la révolution de l'Imam Al-Mahdi (P), salavateur de l’humanité, qu’est certes une entreprise ardue. Une attention particulière est donnée par les Musulmans, mais aussi par les adeptes des autres religions à la question du Mahdi, dans la mesure où il s'agit du Sauveur de l'humanité des injustices et des souffrances, celui qui répand la justice et l'assurance. Photo: Mohammad Mahdi Pourarab