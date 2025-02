La 26e édition du Festival international du conte a débuté le samedi 15 février 2025 dans la salle centrale de Yazd, en présence de conteurs iraniens et étrangers. Jusqu’au 18 février, 98 conteurs venus de différentes provinces d'Iran et de plusieurs pays étrangers partageront, pendant 4 jours, leurs récits avec les enfants, adolescents et familles participant à cet événement. Photos : Majid Jarrahi