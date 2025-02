Des véhicules tactiques, des drones et des systèmes de surveillance audio rejoignent les forces terrestres de l'armée iranienne

Téhéran (IRNA)- La force terrestre de l'armée de la République islamique d'Iran a reçu une série de matériel militaire, notamment des transporteurs de chars super lourds, des véhicules tactiques et des systèmes de surveillance audio de pointe, conçus et mis au point par des experts iraniens, en présence du contre-amiral Habibollah Sayyari, chef adjoint de l'armée iranienne pour la coordination, le général de brigade Kioumars Heidari, commandant des forces terrestres de l'armée iranienne, le général de brigade Nozar Ne'mati, commandant adjoint des forces terrestres de l'armée iranienne, et d'autres hauts responsables militaires, le jeudi 27 février à Téhéran.