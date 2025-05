Reportage Photos : «Sizdah Bedar» 1404 à Bojnourd au nord-est de l’Iran

Sizdah Bedar est une fête ancestrale de la culture iranienne, enracinée dans des croyances anciennes et symbolisant l’harmonie entre l’homme et la nature. En ce jour, les Iraniens quittent les villes pour se ressourcer dans la verdure des plaines et au bord des rivières, profitant d’un moment unique de sérénité et de communion avec la terre et la nature. Les habitants de Bojnord, dans la province du Khorasan du Nord, au nord-est de l’Iran, suivant cette vieille tradition, ont également passé le dernier jour des vacances de Norouz dans la nature et ont créé des souvenirs impérissables. (Photo : Vahid Khademi)