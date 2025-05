Iran: Sizdah Bedar 1404 à Chiraz au sud

Sizdah Bedar est une fête ancestrale de la culture iranienne, enracinée dans des croyances anciennes et symbolisant le lien profond entre l’homme et la nature. En ce jour, les Iraniens quittent les villes pour se réfugier dans la verdure des plaines et au bord des rivières, cherchant à vivre des instants de quiétude et de communion avec la terre. Les rituels de cette journée, comme le fait de confier le sabzeh (les pousses de blé germées) à l’eau, illustrent l’adieu à l’année écoulée et l’espoir en des jours nouveaux. Les habitants de Shiraz ont également passé le dernier jour des vacances de Nowruz dans la nature au lac Maharlu, à la promenade piétonne Salamat et au parc Noori Azadi, préservant ainsi cette ancienne tradition et créant des souvenirs durables. Reza Ghaderi) Voir les images de Sizdah Bedar 1404 à Chiraz. (Photo: