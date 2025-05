Iran: Jardin de Fathabad au sud-est

Le jardin de Fathabad, situé à Kerman, est un monument historique datant de l’époque qajare. Avec son architecture authentiquement iranienne et son cadre enchanteur, il est considéré comme l’une des principales attractions touristiques de la ville. On dit que ce jardin a servi de modèle pour la conception du célèbre jardin du prince Mahan. Aujourd’hui, grâce à son éclairage soigné et ses allées bordées d’arbres, Fathabad accueille de nombreux visiteurs et amateurs de patrimoine historique. (Rahim Baniassad Azad)