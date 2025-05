Les touristes du Nowruz à Hafezieh et Saadiyeh

Téhéran (IRNA)- Les mausolées de Hafez et Saadi, parmi les centres culturels et littéraires les plus importants de l’Iran, ont accueilli une grande affluence de touristes pendant les festivités du Nowruz. Hafezieh, avec son architecture envoûtante et son cadre enchanteur, est un lieu propice à la contemplation des poèmes de Hafez. De son côté, Saadiyeh, avec sa structure majestueuse, attire les amateurs de sagesse et d’éthique inspirées de Saadi. La forte présence de visiteurs dans ces lieux culturels témoigne de la place éminente de la poésie et de la pensée dans la société iranienne. Nowruz est une occasion précieuse pour honorer l’héritage littéraire du pays et raviver le lien avec les grandes figures de la littérature persane.