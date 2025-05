La Déesse du Sel : La splendeur de la nature à Hormoz au sud de l'Iran

Téhéran (IRNA)-L'île d'Hormoz, située dans le sud de l'Iran, se distingue par sa position géographique unique. Outre son sol rouge, elle offre une grande variété de formations géologiques. La Déesse du Sel, l'une des attractions majeures de la région, est réputée auprès des touristes pour sa structure salée finement sculptée et ses strates multicolores. Un ruisseau à la teinte orangée traverse le cœur de cette montagne, apportant une touche singulière au paysage et soulignant la richesse géologique du site. Ce phénomène est le résultat de l'action des forces naturelles et du passage du temps sur la structure de l'île. Avec de tels attraits, Hormoz figure parmi les sites les plus remarquables des études géologiques du pays. Photo: Mohammad Rassoul Moradi