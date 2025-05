Iran: la plaine de « Sousan » au sud

La plaine de « Sousan », l'une des attractions naturelles de la province méridionale de Khouzestan, se situe à 35 kilomètres au nord-ouest de la ville d'Izeh, au sud de l'Iran. Cette région se compose de deux districts : « Sousan Est » avec son centre à « Jangeh », et « Sousan Ouest » avec son centre à « Torshak ». Elle est également voisine de la province de Chaharmahal et Bakhtiari. Le passage du fleuve Karoun à travers la plaine a créé des conditions idéales pour le tourisme et les activités en plein air. Les vastes pâturages, le climat agréable et la présence des nomades Bakhtiari sont des caractéristiques remarquables de cette région. Pendant le printemps, la plaine de « Sousan » attire de nombreux visiteurs grâce à l'épanouissement des fleurs sauvages et ses paysages pittoresques. Sa situation géographique et ses beautés naturelles font de cette plaine l'une des régions les plus précieuses de Khouzestan. Ce lieu allie la beauté naturelle à l'aspect culturel de la vie des nomades. Photo: Ahmad Riyahi Dehkordi