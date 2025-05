Gaza : A Téhéran, les Iraniens se rassemblent à la place Palestine

IRNA : Pour exprimer leur colère contre les crimes inouïs du régime sioniste dans la bande de Gaza, les habitants de Téhéran se sont donnés le rendez-vous à la place Palestine de la capitale iranienne, un lieu symbolique pour mettre en scène l’engagement iranien en faveur de la cause palestinienne.

Les murs sont couverts par les peintures qui montent la mobilisation. Les slogans sont pro-Résistance. Une mosquée dont l’architecture est très typique domine la Place et lui offre une spiritualité islamique. La Place Palestine dans la Rue Palestine de Téhéran, un lieu symbolique dans la capitale de la République islamique.

Aujourd’hui, le 9 avril, le Collectif des cérémonies islamiques a appelé le peuple iranien à se rassembler à la place Palestine pour exprimer la colère contre les crimes du régime sioniste contre les Palestiniens.

Les slogans « Mort à Israël » et « Mort aux Etats-Unis » ont été entendus lors de cette manifestation.

Depuis octobre 2023, Israël a tué plus de 50 000 Palestiniens et en a blessé quelques centaines de milliers, dont la majorité étaient des femmes et des enfants.