Lancement de la production de nouveaux projets pharmaceutiques en Iran

Téhéran (IRNA)-La production de plusieurs projets pharmaceutiques nationaux, dont la céfalexine, le céfixime et les capsules de gélatine, a officiellement débuté ce samedi12 avril 2025, en présence d’Ahmad Meidari, ministre de la Coopération, du Travail et de la Protection sociale, de Mehdi Pirsalehi, président de l’Organisation de l’alimentation et des médicaments, ainsi que de plusieurs acteurs de l’industrie pharmaceutique iranienne.