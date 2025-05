Le troisième jour des prestations instrumentales, consacré aux joueurs de qarmon et de qanûn, dans le cadre du cinquième festival national de musique «Moghâm», s’est tenu dans l’après-midi du lundi 14 avril 2025 (25 Farvardin 1404) au complexe des médias et des arts de Tabriz. Lors de cette édition du festival, 352 œuvres provenant de huit provinces et de 28 villes différentes du pays ont été envoyées au secrétariat du festival, dans deux catégories d’âge : Catégorie A : de 9 à 17 ans Catégorie B : de 18 à 45 ans Parmi celles-ci, 139 œuvres ont été sélectionnées pour la phase finale des représentations en direct. Les provinces de l’Azerbaïdjan oriental, de l’Azerbaïdjan occidental, de Téhéran, d’Alborz, du Khorasan septentrional, de Hamedan, entre autres, ont participé à ce festival. Ali Hamed Haqdoust