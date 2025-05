L'Iran célèbre la journée nationale du poète iranien Attar de Nishapur

Téhéran (IRNA)- Cette année, le 14 avril est considéré comme un événement culturel important pour les Iraniens, qui commémorent le grand poète, mystique et philosophe persan Attar de Nishapur. Abu Hamid bin Abu Bakr Ibrahim, également connu sous le nom de Farid ud-Din, est né dans la ville de Nishapur (Neyshabur), située dans le nord-est de l'Iran. On pense qu'il a vécu entre 1145 et 1221. Attar signifie « apothicaire » et ce surnom lui a été donné en raison de sa profession.