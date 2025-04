Téhéran accueille la 19e édition de la compétition internationale de la RoboCup

Téhéran (IRNA)- En coopération avec le club des jeunes chercheurs et des élites de l'université islamique Azad et le comité national de la RoboCup, l'Iran a accueilli dimanche 20 avril la 19e compétition internationale de la RoboCup. La compétition internationale se déroule avec la participation de plus de 2 000 étudiants et élèves sous la forme de près de 360 équipes iraniennes et étrangères à la foire internationale permanente de Téhéran.