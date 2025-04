Fresques murales : l’art urbain en Iran

Téhéran (IRNA)-L’art urbain et les fresques murales sont devenus l’une des formes d’expression artistique les plus dynamiques et captivantes dans les villes d’Iran. Reflet à la fois des grands récits historiques, des mythes anciens et des réalités sociales contemporaines, cet art s’affiche de manière unique dans l’espace public. Des murs de Téhéran à ceux de Shiraz ou Ispahan, ces œuvres offrent une véritable galerie à ciel ouvert, donnant vie aux rues et participant pleinement à l’identité visuelle des villes iraniennes. Loin de n’être qu’un ornement, le street art en Iran véhicule aussi des messages critiques, poétiques ou patriotiques, témoignant de la richesse culturelle et de la vivacité. Photo: Mahdi Qorbani