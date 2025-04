La plaine des tulipes inversées dans l’ouest de l’Iran

Téhéran (IRNA)- La plaine des tulipes inversées de Kakan est l’une des plus belles et impressionnantes attractions touristiques, située à environ 40 kilomètres de la ville de Yasuj, dans la province de Kohgiluyeh et Boyer-Ahmad. Au printemps, cette plaine se couvre de fleurs sauvages multicolores, offrant un spectacle naturel saisissant.